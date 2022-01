Samuel CORREIA-HERBAUT

Secteur : Valence / Romans sur Isère



Actuellement 15 années d'expériences dans les technologies Java/JEE, j'ai occupé successivement les postes de développeur, d'analyste concepteur et de chef de projets. J'occupe à présent le poste d'ingénieur recherche et développement chez Decalog à Guilherand-Granges.



Gestion de projets :



- Compréhension des besoins.

- Rédaction et animation d'ateliers de conception.

- Elaboration et suivi de planning.

- Elaboration et suivi du plan de charge.

- Suivi budgétaire.

- Animation et rédaction des comptes-rendus de comités de suivi.

- Méthodologie projet : cycle en V et Scrum.



Compétences techniques :



Modélisation : UML.

IDE : Eclipse.

Langages : Java/JEE, C++, SQL, shell-script, XSL

Web : HTML, CSS, JavaScript, ExtJs, Jquery, Node.js, Npm, Grunt, responsive, SEO

Frameworks ou librairies : Spring (MVC, JDBC, OXM, ORM, JMS, AOP, security, test...), Apache CXF, Apache Axis, Liquibase, Hibernate, MyBatis, hsqldb, Ehcache, AspectJ, Tiles, log4j

Tests : Junit, Mockito, Jbehave, Selenium

Informatique décisionnelle : Saïku, Mondrian, olap4j.

ETL : Talend, Kettle.

Gestionnaire projets : Apache Maven.

Gestionnaire versions : Git, SVN et CVS.

Intégration continue : Jenkins, Nexus, SonarCube.

Serveurs : Apache HTTP, Nginx, Apache Tomcat, Jboss et Apache ActiveMQ.

Base de données : Oracle, PostgreSQL, SQL Server, MySQL, MariaDB...

Système dexploitation : Linux et Windows.

Moteurs recherche : Solr et Elasticsearch.