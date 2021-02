Samuel HONORÉ

Photographe de formation, j'ai exercé mon métier dans différentes villes avant de travailler dans une imprimerie, d'abord comme photographe offset, puis monteur. L'informatique arrivant dans la profession, je me suis formé à ces nouvelles techniques en mettant en place au sein de l'entreprise le département PAO. Depuis 1996, je suis indépendant et réalise, de la conception à la livraison du fichier à l'imprimeur, tous les documents de communication ou seulement les prises de vue souhaitées par les entreprises.



Mes principaux clients sont :

- HENNESSY, célèbre maison de Cognac.

- PROACT, fabricant et distributeur d'équipements et de protections de Rugby basé à Mérignac.

- CAREL, Centre Audiovisuel de Royan pour l'Étude des Langues.

- CREA, association gérant la saison culturelle de St-Georges de Didonne, le festival Musiques et Gastronomie de Monde, le festival Humour et Eau Salée et la cinéma Art et Essai.

- Ciné Passion 17, regroupement de 11 salles pour la promotion du cinéma en milieu rural.

Ainsi que diverses entreprises du Pays Royannais.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Communication

Ecriture

Édition

Journalisme

Marketing

Presse

Rédaction

Publicité

Imprimerie

PAO

Photographie