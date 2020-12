Samuel MARÉCHAL

Développeur web full stack avec plus de 3 ans d'expérience en équipe et en autonomie, j'ai effectué 3 années d'études en informatique puis 3 années d'études en multimédia.

Logique, curieux, entreprenant, responsable et sociable, je souhaite utiliser, développer et diversifier mes compétences tout en travaillant dans un cadre agréable et dans une équipe à taille humaine.



Mes compétences :

JavaScript

JQuery

HTML 5

CSS 3

PHP

MySQL

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Laravel

PostgreSQL

AngularJS