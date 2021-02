Samuel MORDANT

Bonjour,



Je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle dans une entreprise PME / ETI ayant une ambition éthique de développement. Je suis intéressé par les missions d'adjoint de direction sur les fonctions supports, et celles de direction sur des fonctions opérationnelles.



Pour résumer mon profil, je soulignerai :

- trois domaines : la communication externe, le management opérationnel, la formation pédagogique.

- trois qualités : le sens de l'analyse, l'organisation, la capacité à être force de proposition.

- trois sources de motivation : être un support aux personnes, acquérir de nouveaux savoirs et compétences, innover.



Mon parcours professionnel est diversifié et c'est une force. Je pourrai vous expliquer pourquoi si nous avons un jour l'occasion de nous rencontrer ;-)