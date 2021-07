Samuel PALMA

- Forte familiarité avec les nouvelles technologies Saas / Cloud

- Matrise des sujets GED / dématérialisation / Sauvegarde

- connaissance de l'écosystème des progiciels de gestion CRM, BI, ERP

- connaissance de l'écosystème Web (Ecommerce et CMS) et Open Source (Drupal, Magento, Prestashop).

- Maîtrise des outils de veille et de prospection

commerciale

- Maîtrise des outils bureautiques

- Maîtrise des techniques de vente à court, moyen, et long terme



Mes compétences :

SugarCRM

Sales Force

Ecommerce

Saas

CRM

Magento

Salesforce

Open source

GRC

Oracle CRM On Demand

Microsoft dynamics CRM

Prestashop paris

Vente

Dematérialisation

Solutions SAAS

Solutions d'impressions