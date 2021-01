Samuel VAUDOU

Forts d'une renommée internationale, les propriétés de MAISONS & HOTELS Sibuet (Les Fermes de Marie, Hôtel Mont-Blanc, Lodge Park, Altapura, Cour des Loges, La Bastide de Marie, Domaine de la Baume, Villa Marie) déclinent un art de recevoir qui s'inspire de valeurs d'exigence et de convivialité.



Les atouts majeurs de ces établissements sont le charme authentique, un luxe non ostentatoire, une décoration raffinée et un service de qualité exceptionnelle.



Ces réalisations reflètent le caractère créateur et aventurier de ses fondateurs qui n'hésitent pas à se lancer dans des projets novateurs et dont le talent a désormais vocation à s'exporter au gré des opportunités





Mes compétences :

Informatique

Gestion financière

Gestion de projet

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows