Samy COURBAGE

Sensible à la précarité et la lutte contre le gaspillage alimentaire, je suis en charge des partenariats alimentaires auprès des entreprises de l'agroalimentaires. Je négocie avec les distributeurs et les agro-industriels pour récupérer des denrées alimentaires. Ce travail de partenariat au sein de l'association va dans le sens de la reconversion professionnelle que j'ai décidé d'engager vers plus de sens et de relationnel.



Précédemment, j'ai occupé la position de Pricing Manager au sein de la direction marketing et digitale. J'ai mis en place une nouvelle politique tarifaire proche des attentes des consommateurs web et l'ai promu auprès des équipes commerciales.



Aussi, je me suis introduit au digital au travers d'une expérience commerciale en tant que Business Developer auprès d'une startup antigaspi.



Enfin, J'ai débuté ma carrière au sein de l'enseigne Franprix du Groupe Casino où je suis devenu Chef de Projet Pricing Promotionnel. En bâtissant le pôle promotionnel du service Pricing, jai démontré mes facultés en gestion de projet et stratégie marketing.



Aujourd'hui tourné vers l'ESS, je suis très motivé par l'innovation sociale.