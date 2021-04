San Emeterio SABRINA

En veille active d'opportunités professionnelles et d'élargissement de mon réseau.

Mes compétences dans les domaines de l'administratif, du commercial, du juridique et de la gestion me permettent la polyvalence et l'adaptabilité à toutes situations professionnelles.

Active au transfert de mes compétences dans le domaine de l'accompagnement professionnel, de l'administration support et du conseil.



Mes compétences :

Accompagnement

Techniques de vente

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Gestion des litiges

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Assistance administrative

Insertion socioprofessionnelle

Accompagnement individuel