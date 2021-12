Sana BOUHAJ

Madame , Monsieur



Je me permets de vous faire part de ma candidature pour un contrat en alternance.



Petite , Moyenne ou Grande entreprise je serais ravie de mettre ma formation, ainsi que mes qualités au service de votre entreprise.



Etudiante en Ecole de commerce à Kedge Business School , je poursuit une formation générale commerciale ( Droit , Economie, Système d'information , Comptabilité , Finance) , le nécessaire l'insertion professionnelle.



J'ai aussi la chance d'avoir eu des expériences associatives et professionnelles .



Aujourd'hui il me manque une expérience professionnelle intense qui me permettra de me plonger totalement dans le monde de l'entreprise.



Ainsi , je vous mets à contribution afin de m'aider à réaliser mon projet et à m'épanouir dans une entreprise.



Je recherche dans différents domaines:



- Achat / Supply Chain

- Chargée d'affaire /Commercial

- Droit d'entreprise

- Chef de projet/marketing







Merci et Bonne journée !



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Excel