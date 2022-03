Sanaba TRAORE

En adéquation avec d'une part mon orientation universitaire, mes compétences et capacités et d'autre part les exigences du monde de la comptabilité et de la finance, le métier de gestionnaire crédit en lequel je fonde tant d'espoir, est celui qui semble s'apparenter le mieux avec ma personnalité.

Je dispose d'une bonne connaissance économique, comptable et financière.



Rigueur et esprit critique



Mes compétences :

budgets

Sphinx Software

SQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit

Invoicing

Basel Capital Accord > Basel II

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Internal Audit

Bookkeeping

Budgets & Budgeting

Credit risk management

SAP