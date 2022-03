Sanata KONE

Je me nomme Koné Sanata j'e suis spécialisée dans les mises en relaxion....

Nous avons une agence conseil pour tous les hommes d'affaire, ou entreprises désireux de faire des affaires en Côte d'Ivoire.

Nous avons un carnet d'adresses bien chargés pouvant facilement vous introduire au près des autorités jusqu'au plus haut niveau.

Aussi, nous avons une structure d’import-export.

Nous exportons les produits agricole existant en Côte d'ivoire et aussi de la sous région.

Nous souhaitons rencontrer des responsables d'entreprises ainsi que hommes et femmes d'affaires susceptibles de faire des affaires en Afrique ou de faire connaitre leurs marques ou produits en Afrique.

Notre entreprise est idéale pour vous permettre de vous implanter et de faire connaitre vos produits en Afrique, en Côte d'Ivoire. Aussi de faire des affaires dans le domaine de matière première ou autre.

Je suis aussi dans le domaine de la communication:

Conception graphique, service PAO, photographie

Charte graphique /création ou « mise à jour » de logo / optimisation, retouche photo

Conception et réalisation de documents papier et numériques

Imprimés : Papeterie, flyer, plaquette, affiche, chemise, carte de visite (impression OFFSET et numérique)

Visuel grand format / Enseigne / signalétique / objet publicitaire personnalisé

Fichier PDF / e-mailing / Web-design

Création de site Internet vitrine / site Catalogue / Auto administrable ou statique.

Conception et mise en place de boutique de vente en ligne

Hébergement sécurisé / e-commerce professionnel / Web marketing…

Réalisation de film publicitaire et institutionnel.

Installation et entretien de fontaine à eau dans les entreprises

Livraison de plats (déjeuné, petit déjeuné)

Service traiteur pour les déjeunés presse, Dinée gala…



Mes compétences :

Marketing