Sandra CRESCENZII

MES PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPETENCES:



- Gestion du personnel et du contrôle de la paie,

- Recrutement et suivi des intégrations des nouveaux collaborateurs (cadres et agents de maîtrise),

- Ingénierie de la formation (recensement de besoin, construction des plans et bilans, optimisation des budgets, création d'un catalogue DIF , relations avec les OPCA),

- Contrôle du paramétrage des règles de paie,

- Refonte et harmonisation des contrats de travail,

- Suivi du dossiers TH (recensement de poste aménageable, levée de fonds, relation avec diverses associations d'aide au retour à l'emploi de travailleurs handicapés),

- Conseil et support aux opérationnels,

- Gestion des IRP : assistance du Président du CSE,

- Gestion des contentieux individuels et collectifs,

- Réorganisation des structures: révision des fonctions et des rémunérations,

- Veille juridique & sociale,

- Production des bilans sociaux et divers reportings sociaux,

- Aide au paramétrage dun outil informatique interne de Gestion des Temps,

- Renégociation de contrat de santé et de prévoyance,

- Réalisation dun PSE (livre III et IV)



MES PRINCIPALES COMPETENCES DEVELOPPEES:



- Accompagnement de la stratégie de l'entreprise,

- Conseil et soutien aux opérationnels : problématique RH et management,

- Grande réactivité dans les situations durgence ou sensibles,

- Excellent relationnel. Goût prononcé pour la communication interne et externe,

- Management : Implication et motivation des collaborateurs,

- Discrétion et confidentialité, gestion des dossiers sensibles (collaboration étroite avec la Direction générale)