J'ai 28 ans



Je cherche du travail en crèche. J'ai choisi de faire ce métier car j'aime le contact avec les enfants, les accompagner dans leur éveil, leur procurer des éléments de conforts, de réconfort et faire des activités avec eux.



Tout au long de mon expérience j'ai acquis des connaissances envers se milieu. J'ai travaillé et fait des stages dans ce domaine.



J'ai fait 2 cdd à CLP Packaging en 2018 et 2019.