Bonjour,



Au cours de mes études et pendant mes loisirs, je me suis toujours intéressée au Spectacle Vivant et à la Culture en général: théâtre, danse, musique, littérature, cinéma-audiovisuel, photographie, arts plastiques.



Diplômée d'un Master Professionnel Culture et Médiation des Arts du Spectacle, je suis à la recherche d'un poste de chargée de production, de diffusion, de programmation, de communication, de logistique ou de chargée des relations avec le public, dans une structure culturelle, une association ou bien une collectivité territoriale.



Sandra Lomenech



Mes compétences :

Arts scéniques/audiovisuels

Communication/Presse

Organisation d'évènements/Budget

Accueil sur le terrain/à distance

Cotation et remboursement régimes obligatoire et complémentaire en individuel et collectif

Repassage/Dépoussiérage/Nettoyage