Sandra PUISEGUR

Après 11 ans dans le domaine dans la comptabilité et la finance (commissariat aux comptes, expertise-comptable, directrice administrative et financière de PME), mon histoire personnelle m'a invité a exploré une autre voie dans le domaine de l'accompagnement et le soin aux personnes.

Je me suis formée durant 6 ans (et je reste en formation permanente) à de nombreuses techniques de soins (sophrologie, soins énergétiques, soins vibratoires, soins quantiques, sophro-analyse...) pour enfin ouvrir mon auto-entreprise en novembre 2013. J' anime depuis des stages et atelier dans le domaine du bien-être et j'accompagne des individus en recherche de guérison, de bien-être et qui souhaite retrouver leur chemin de vie.

je travaille sur Gretz-Armainvilliers (77) et Chambéry (73).

Dans la joie de partager de ce chemin de découverte et d'expériences



Mes compétences :

Sophrologie

Animation de groupes

Gestion du stress

Soins énergétiques ponctuels

Accompagnement individuel

Suivi commercial et administratif

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Finance

Gestion

Comptabilité