Sandra SAINTE-THERESE

Juriste en droit privé généraliste, j'ai une spécialité en droit des sociétés et de l'entreprise, des affaires et procédures contentieuses (entreprises en difficultés, contentieux et recouvrement compte clients) et dans le contentieux immobilier.



C'est dans ce contexte que j'ai pu exercer mes compétences dans les sociétés d'HLM, les cabinets en gestion locative, cabinets d'administrateurs judiciaires et auprès du Tribunal de commerce. Il m'appartenait également de représenter les dossiers auprès des juridictions compétentes.



Ainsi je suis en capacité d'établir un diagnostic de l'état du portefeuille tant sur des locataires présents que partis et d'assurer le lien avec le travail entre les différents services intervenants en les accompagnant dans leur mission de recouvrement et les intervenants extérieurs (huissiers, greffe, avocats, etc).



Je suis en mesure de rédiger des contrats, des baux, des protocoles et tout acte de procédure, d'assurer le traitement contentieux des dossiers du début jusqu'à la fin ainsi que la gestion des squats, le suivi le respect des accords de paiement contentieux, de suivre le traitement des dossiers transmis aux huissiers et d'assurer la représentation de toute société devant les autorités et instances judiciaires. Je sais également analyser les passages en perte en lien.



De plus, j'ai une compétence en droit de la personne, de la famille, en matière de mariage (contrats), divorce, adoption, liens de filiation, autorité parentale, droit de garde, etc., ayant préparé une thèse sur les parentés artificielles.



Ma capacité d’analyse et de synthèse, mon expérience professionnelle dans des domaines aussi divers que l’accompagnement, le conseil, la gestion, et le juridique font de moi une Juriste efficace, capable d’assumer des responsabilités, de diriger une équipe et de s’adapter à un travail d’équipe.



Mes compétences :

GESTION

DROIT

COMMERCE

VOIES D'EXECUTION