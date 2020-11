Sandrine ABADIE

Après plusieurs années dans le milieu du management et du commercial, j’ai souhaité faire une reconversion professionnelle dans l’informatique car passionnée par ce secteur d’activité. Consciente de l’importance grandissante de l’informatique dans les entreprises quel que soit leur taille et la nécessité pour elles de s’inscrire dans une stratégie de digitalisation, j’ai souhaité prendre part à cette aventure au travers de ma formation et répondre ainsi aux attentes de mes futurs employeurs.



Mes compétences :

Finance

Reporting

Management

Comptabilité

Informatique

Gestion