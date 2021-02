Sandrine ANDERLE

Ingénieur en maintenance industrielle, j'ai vite choisi les automatismes industriels comme spécialisation, à défaut de poste dans mon domaine de base.

J'ai démarré dans un petit bureau d'études et réalisation dans ma région d'origine, y ai gagné en compétences, pour quitter la société fin 2010 faute de chantiers.

Un passage de 2 ans en tant que pilote métiers automatismes et robotique pour ACI Renault Le Mans ( Segula Technologies Automotive), m'a aidé à renforcer mes connaissances en terme de normes et de sécurité.



Mes compétences :

Automatismes

Encadrement

Management

Ingénierie

Automobile

Agro alimentaire

Gestion de projet

Amélioration continue