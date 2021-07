Sandrine AYED

Responsable d'exploitation en charge de la sûreté des accès hors aérogare de Roissy CDG. Ma mission consiste à garantir le respect contractuel et règlementaire tout en alliant productivité, qualité et fluidité.

Au quotidien, je veille à protéger l'aviation civile aéroports et aéronefs des actes illicites. Afin de mener à bien ma mission , je mets en œuvre un management opérationnel avec l'atteinte d'objectifs fixés par l'entreprise. Je pilote une équipe de 260 personnes composés de 16 agent s de maitrise qui assurent la détection d'articles prohibes lors des palpations et du traitement d'images des bagages ou effet personnels emportés avant d'entrer sur la zone sécurisée de l'aéroport.