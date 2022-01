Mes compétences :

Réalisation de montages expérimentaux

Conception plan 2D 3D SOLIDWORKS

Imagerie MEB

Mesures de granulométrie

Mesures de viscosité

Dépôt par sérigraphie

Gestion des déchets chimiques

Gestion des stocks et approvisionnement

Rédaction et suivi de Marché A Procédure Adaptée

Rédaction technique

Habilitatation électrique BE Essais

Soudage oxy-acétylène, par points, à l'étain, H2

Réalisation de capteur à O2 (pompes-jauges)