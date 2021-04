Sandrine BOITEL

Ma double approche de lentreprise (ancienne opérationnelle, aujourdhui les R.H.) mamène à :

- accompagner les organisations au quotidien (QVT, guerre des talents)



Je peux vous apporter des compétences

*GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

- Création et suivi des dossiers - élaboration des contrats, avenants, mutuelle, intégration

- Disciplinaire (réaliser des entretiens, suivi de la procédure auprès des managers, rédaction du courrier)



*GESTION DU PLAN DE FORMATION

- Suivi des dossiers administratifs évaluation et suivi des actions de formation



*GESTION DU RECRUTEMENT

- Responsable du processus du recrutement (CDD, CDI non cadre, stagiaires)

- Recueil, définition des besoins rédaction et diffusion des annonces sélection des CV - entretiens



*GESTION DE LA PAIE

- Préparation et envoie des éléments variables



*AUDIT SOCIAL ET REPORTING

- Elaborer, actualiser les indicateurs RH (arrêt maladie, accident, visite médicale, congés)



*COMMUNICATION INTERNE

- Animer des temps de paroles sur différentes thématiques

- Diffusion et mise à jour de laffichage, de documents de communication R.H. (emploi, élection)



* DEVELOPPEMENT RH

- Réaliser, tenir le suivi de réalisation des entretiens annuels, professionnels



*OPÉRATIONNEL RH :

-Conseil et assistance sur lapplication de la législation sociale, le respect des accords....





SAVOIR-ETRE :

*Écoute et compréhension des autres

*Esprit d'équipe/de service

*Adaptabilité

*Rigueur

*Discrétion



Mes compétences :

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT

MANAGEMENT

LA COMMUNICATION

DROIT DU TRAVAIL

RELATIONS CLIENTS (INTERNE/EXTERNE)

LA GESTION DU PERSONNEL

LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES