Leader mondial dans le domaine de la prestation de services qualité, le Groupe TRIGO offre depuis plus de 20 ans des solutions opérationnelles dans les industries de transport (automobile, aéronautique et ferroviaire).



Son large portefeuille de services lui permet d’offrir à ses clients, des solutions sur mesures adaptées à leurs besoins dans les secteurs les plus exigeants.

TRIGO QUALITAIRE, sa filiale experte du secteur aéronautique, opère dans toutes les unités d'assemblage françaises et sur plusieurs autres localisations à travers l’Europe. Elle propose une large gamme de services Qualité, allant de l'inspection au management qualité et ce grâce à une équipe de plus de 300 qualiticiens.

En nous rejoignant vous aurez l’opportunité de contribuer à la réussite des missions confiées par les plus grands acteurs du secteur aéronautique tout en développant vos compétences.



Les profils recherchés sont principalement des:

- Inspecteurs qualité aéronautique

- Contrôleurs dimensionnels

- Techniciens en Assurance Qualité

- Ingénieurs en Management Qualité

- Métrologues

- Ingénieur pour la Qualification de procédés spéciaux

...



Si vous souhaitez rejoindre une équipe ambitieuse et dynamique ou encore échanger sur mon parcours professionnel, n'hésitez pas à m'adresser votre candidature à sandrine.boussiere@trigo-group.com.







