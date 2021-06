Sandrine CAYUELA

Diplômée d’un BTS Assistante de direction avec une expérience réussie dans l’assistanat de direction de haut niveau, je reste à l'écoute d'une opportunité professionnelle.

La diversité des postes occupés tout au long de mon parcours professionnel m'a permis non seulement d'acquérir maturité et aisance dans l'exercice de ma fonction mais aussi de développer de solides compétences en gestion administrative et commerciale et en organisation d’évènements prestigieux.



Opérationnelle, rigoureuse et autonome, chaque nouveau défi me motive tout particulièrement. D’un naturel dynamique et impliqué, je possède également un bon sens relationnel .



Mes compétences :

Autonomie et initiative

Ponctualité et flexibilité

Organisation de séminaires

Polyvalence et capacité d'adaptation

Contacts humains

Efficacité professionnelle personnelle

Rigueur au travail

Expérimentée et adaptable

Souriante et à l'écoute

Organisation

Animer et accompagner une équipe

Gestion des commandes, des stocks, des caisses

Analyser écouter réfléchir agir