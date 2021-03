Bonjour à toutes et à tous



je suis sandrine elvecque agent commercial en immobilier. Je me tien à votre disposition pour toutes ventes de maison, appartement, location un petit plus je peux aussi vous conseiller pour le décoration d’intérieur car j’exerce les deux métier



Mes compétences :

Suivit de dossier

Rentrée de données

Développement personnel

Remplissage de documement administratif

Compétence en financement dossier de crédit

Comptabilité

Vente en ligne

Classement

Gestion des entreprises

Développement commercial

Internet

Management

E-commerce

Competence en carte grise

Audit

Back Office

Business Development

Portfolio Administration

DEC Alpha Hardware

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word