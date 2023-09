Sandrine FOULON SALMON

Après une expérience de plus de 10 ans en tant que Responsable Ressources Humaines dans deux groupes Internationaux, je crée mon cabinet de coaching à Londres en 2002, à Genève et Paris en 2011 et enfin à Aix en Provence en 2017.



Psychologue des organisations et Master Coach Certifié certifiée PCC auprès d' ICF, je suis spécialisée dans les problématiques liées aux transitions de vie.

Transitions professionnelles: Expatriation, nouvelle fonction, recherche d'emploi, création d'entreprise ou de cabinet libéral...

Transitions personnelles: Séparation, déménagement, retraite... mais aussi burn-out, fatigue professionnelle, perte d'estime de soi...

Je propose un accompagnement individuel, sur mesure, permettant l'intégration de ces expériences dans un parcours de vie personnel et professionnel plus global.

J'interviens auprès des entreprises, des professionnels, des expatriés et des particuliers en France et à l'étranger.

Je suis également Superviseur de coach, accréditée ESQA.



Je mets aujourd'hui à votre disposition :

- Ma formation de Psychologue et de Master coach certifié et accrédité

- Mon expérience de plus de 15 ans en coaching et accompagnement individuel

- Mon expérience de 15 ans en expatriation

- Mon expérience de plus de 25 ans en ressources humaines et gestion des carrières

J'ai un regard pertinent sur la gestion des carrières à l'international, la finance, le luxe, les métiers de la santé, du conseil, du libéral, la création d’entreprise, la Grande Distribution.



Je suis partenaire des Cabinets et Association:

- YSYGroup: Cabinet spécialisé dans les solutions d'accompagnements, de conseils et d'opérations

- Eutelmed: Prestations de video-consultations de coaching et de psychotherapies auprès des expatriés

- Resonances Humanitaires: Accompagnement de managers humanitaires expatriés



www.Foulonsalmonconseils.com

www.coachingexpatries.com



Mes compétences :

Coaching

Ressources Humaines

Expatriation

Transition de carrière

Supervision