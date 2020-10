Sandrine GAMBADE

Actuellement en poste d'éducatrice spécialisée en IME, je prépare le Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale afin d'exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et d'intervention sociale, y compris dans le champ de la formation.



Mes compétences :

Diagnostic et analyse de situations

Conception de projets

Entretien avec les familles

Coordination

Conduite d'une action socio-éducative

Travail en réseau

Rédaction d'écrits professionnels