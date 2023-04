Sandrine GARNIER

Après avoir occupé un poste d'infographiste dans l’imprimerie, j'ai décidé de réaliser une reconversion professionnelle. Un stage d'assistante commerciale à l'agence ALDES AERAULIQUE est venu confirmer ce choix. Depuis, j'ai enrichi mon parcours professionnel avec différentes expériences, d'abord dans le domaine des travaux publics en tant qu'assistante conducteur travaux, puis dans une entreprise de vins spiritueux en tant qu'assistante administrative, mon travail consistait à enrichir des bases de données en production, gestion d'horaires des salariés, rendement... en étroite collaboration avec le service de gestion.

Désireuse de continuer dans cette voie, je souhaiterais évoluer dans une entreprise qui pourrait m’accueillir afin de me perfectionner. Je suis une personne dynamique et qui a le goût du contact humain. Mon aisance relationnelle et ma capacité d’adaptation me permettra une intégration rapide dans votre entreprise.

Cependant l’imprimerie me passionne toujours et serait un plus de trouver dans cette direction.