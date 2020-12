Sandrine GIRAUD

Enthousiaste, organisé, rigoureux. aimant le contact client, aimant les challenges....

Habité par une forte passion pour mon métier depuis 20 ans et doté d'un savoir faire mêlant amour pour le tissus et la créativité. Je conçois au cœur de mon show room, situé au château de Bois Briand à Nantes, vos costumes, vestes, pantalons, chemises, sur mesure.

Je réalise également, à la main dans mon atelier, vos cravates, cravalières, gilets de costume et retouches.

Mes créations s'adressent à tout homme dont le souhait est d’être habillé selon ses envies et besoins, ou tout simplement selon sa personnalité...

J'ai sélectionné pour vous les tissus les plus prestigieux comme Loro Piana, Holland & Sherry, Dormeuil, ainsi que nos tissus "maison".



Vous avez envie de vous faire plaisir et de vous offrir un bon moment, je prendrai le temps de vous accueillir et de vous écouter sur rendez vous.