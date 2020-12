Sandrine GRANDPEYRE

Désireuse de faire évoluer ma carrière et forte des compétences acquises tout au long de mon parcours, je sais posséder à présent toutes les qualités requises pour intégrer votre société pour le poste de crédit manager sur lequel, entre ambitions commerciales et impératifs de sécurité financière, je saurai entretenir d'étroites relations avec les différents services de votre structure.

Un sens de l’organisation, de la méthode, de la rigueur, un esprit d’équipe, un goût certain pour le challenge, un sens du management, sont des qualités personnelles que je peux mettre au service de la performance globale de votre société.





Mes compétences :

Management

Recouvrement de créances

Juridique

Logiciels ERP

Optimisation des process

Comptabilte clôtures trimestrielles