Sandrine GUILLEMONT

Suite à la fermeture économique du site classé premier France dans lequel je travaillais depuis 13 ans, je souhaiterai mettre à la disposition d'une nouvelle entreprise mon dynamisme, mon savoir faire et participer activement à la réalisation de leurs objectifs.



Travailler avec le réseau service, le service commercial, les clients et les fournisseurs m'a permis d'avoir des relations professionnelles aussi bien interne qu'externe développement ainsi mon sens du contact et de l'écoute.



Je suis rigoureuse, organisée et m'investis totalement dans les tâches à accomplir, me permettant ainsi d'atteindre les objectifs demandés.



Mes compétences :

Acceuil physique et téléphonique

Suivi et préparation des dossiers

Planning (logiciel geo concept)

Pack office (word, excel, powerpoint)

Facturation

Gestion des paiements

Procédure de litige et suivi recouvrements client

Classement et archivage

Gestion du personnel

Recrutement

Organisation de séminaires

Gestion commerciale (logiciel anita)

Vérification et saisie des contrats

Relations fournisseurs et relances

Vente à domicile par réunions