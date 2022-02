Sandrine LE NORMAND

J'ai travaillé dans le domaine agro-alimentaire comme technicienne qualité et technicienne de laboratoire et en tant qu'assistante qualité sur différents secteurs comme les produits carnés, les ovo produits, les légumes surgelés et appertisés.

Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences techniques en qualité et en microbiologie.

Je suis à la recherche d'un emploi d'assistante qualité ou de responsable qualité en Bretagne, me permettant de valoriser mes compétences en assurance qualité et en microbiologie.



Mes compétences :

Assurance qualité

Elevage avicole

Laboratoire d'analyse

Autopsie de volaille

Microsoft Office

Industrie agro-alimentaire

Relationnel

Hygiène des aliments

Agriculture

Autonomie

Nutrition animale

Agroalimentaire

Organisée

Sérieuse

Sociable

Laboratoire de Recherche

Norme ISO 9001

BRC

Bactériologie

Norme ISO 14001

17025

IFS

Audit interne

Sécurité alimentaire

Chimie

Microbiologie

Audit qualité

Techniques de laboratoire