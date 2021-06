Synergie Recrutement est le Cabinet de Conseil en Recrutement du Groupe Synergie, 1er groupe français en Ressources Humaines. L'ensemble de nos 50 consultants au sein de nos 20 bureaux en France possèdent tous une expérience opérationnelle significative dans leurs domaines d'intervention. Nos méthodes de sourcing et d'évaluation associées à notre présence nationale vous permettent de nous confier vos recrutements d'Agents de Maîtrise, Techniciens, Experts et Cadres.

Notre objectif: rapprocher vos attentes et les compétences dont vous avez besoin.



J'interviens pour ma part sur le secteur de l'Alsace Lorraine Bourgogne Franche Comté, pour Synergie Recrutement.



Ainsi, que vous soyez en charge du recrutement dans votre société ou candidat en recherche de nouvelles opportunités, je vous invite à prendre contact avec moi au 03.87.17.87.26 ou sandrine.marion@synergie.fr



Notre métier, c'est l'emploi.

www.synergie.com



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Conseil RH