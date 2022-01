Cher lecteur ou lectrice, en résumé :

J'ai une expérience significative en cabinet comptable et en TPE / ETI

J'ai travaillé en environnement multi-site, multi-société et pratiqué la culture start-up

Ma curiosité pour le terrain, mon profil de gestionnaire et mon engagement professionnel m'ont permis de devenir directrice dans le tourisme

Si vous souhaitez échanger sur mes capacités et vos besoins, je suis disponible et ce sera avec un grand plaisir !