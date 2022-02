Sandrine MILLER LÉCU

Diplômée RESSOURCES HUMAINES niveau III - bac + 2/3





COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Ressources Humaines



- Prendre en charge l’administration du personnel pour répondre aux obligations légales et conventionnelles

- Seconder le/la DRH dans ses missions de gestion et développement des ressources humaines

- Collecter les éléments nécessaires au traitement de la paie et vérifier leur prise en compte

- Contribuer aux actions de recrutement, de l’identification des besoins à l’intégration du nouveau salarié

- Contribuer aux actions de formations





Office Management / assistanat de direction



-Gérer les services généraux et l’organisation d’un bureau

-Budgéter les dépenses du bureau (intendance)

-Négocier les prestations et tarifs avec les fournisseurs

-Etablir les procédures internes (organisation du travail)

-Gérer le planning du personnel (absences, déplacements…)

-Assister le PDG dans la gestion de projets et de dossiers confidentiels, agenda, notes de frais, déplacements, etc.

-Consolider les données chiffrées (résultat, tableaux de bords…)

-Contrôler et valider les commandes et factures

-Calculer les prix de vente produits et les mettre à jour en fonction des tarifs des fournisseurs et prestataires

-Rapprocher les données comptables fournisseurs (devis, factures, commandes)

-Encadrer une équipe de 2 à 3 assistantes commerciales



Marketing Communication



-Organiser les séminaires, présentations et participations aux salons professionnels

-Coordonner les relations presse et campagnes de publicités

-Gérer les programmes de coopération marketing interne et externe (opérations clients / partenaires)

-Budgéter et gérer les actions marketing et les traductions de documentations (EMEA – 14 langues)

-Concevoir et élaborer les plaquettes commerciales (bons de commandes, dossiers et revues de presse etc.), des présentations sur PowerPoint

-Elaborer et mettre en place une base de données interactive afin d’améliorer la circulation de l’information entre les services.

-Mettre en place un service documentation et encadrer une équipe de 3 personnes (assistante et magasinier)



Management Commercial

-Développer un CA et fidéliser un réseau de vente sur les pays Balkans (Europe Centrale)

-Elaborer des plans d’action marketing et commerciaux

-Gérer les réponses aux appels d’offres

-Animer des présentations commerciales, en anglais, à l’étranger

-Se déplacer à l’étranger une semaine par mois pour les négociations de marché (produits, tarifs, marketing, etc.)

-Encadrer une équipe de 2 personnes



Mes compétences :

Ressources humaines

Assistante de direction

Polyvalence

Droit social

Business plan

B to B

Nouvelles technologies

Rigueur

Office management

Anglais