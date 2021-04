Consultante en organisation et conduite du changement, Sandrine NUHAIN dispose de plus de 15 ans dexpérience dans le domaine du développement de la compétence et des ressources humaines, auprès de structures de la fonction publique, du milieu associatif et du secteur privé.

Outre un Master I de « Responsable de projets de formation », elle est titulaire dun Master II « Sciences de gestion, option organisation et conduite du changement » délivré par le CNAM.

En parallèle des volets organisation et ressources humaines, elle mène en continu depuis plusieurs années une veille règlementaire et technologique portant sur les différentes facettes de la fonction publique. Elle intervient sur le périmètre suivant :

Conduite de projets fonctionnels et organisationnels ;

Audit et diagnostic des organisations dans leur dimension RH ;

Conduite et accompagnement du changement ;

Mise en oeuvre de processus de développement des compétences ;

Mise en oeuvre dune veille règlementaire et technique régulière ;



Co fondatrice d'une société de conseil conseil et d'accompagnement au service des collectivités







Mes compétences :

Conduite du changement

Organisation

Gestion de projet

Autonomie professionnelle