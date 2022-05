Sandrine PADIOU

Que faut-il retenir de mon parcours ?

Après 22 ans de salariat dans l'expertise-comptable, j'ai décidé de réorienter ma carrière afin de devenir Indépendante et de choisir les professions qui ont du sens à mes yeux.



Pourquoi ?

A un moment donné de ma vie j'ai été confronté à des incohérences entre mon quotidien et ce que je voulais réellement vivre et ressentir.

Ces remises en questions ont été les déclencheurs d'une nouvelle vie.



J'ai décidé d'investir sur moi et sur les autres.



Dans un premier temps, j'ai suivi une formation certifiante en coaching financier. C'est un sujet d’autant plus important à mes yeux, à titre personnel et professionnel. J'ai vite pris conscience que tous, nous savons compter, même « jongler » avec les chiffres mais gérer son argent, ses relations avec l'argent, son patrimoine c'est différent !



Par la suite, j'ai décidé de diversifier mes activités professionnelles.

Ma mission est d'aider un maximum de personnes à améliorer leur qualité de vie (relationnel, familiale, carrière, argent, santé ...) à travers mes enseignements et ceux des diverses personnes que j'ai eu la chance de rencontrer.



www.sandrinepadiou.com



Mes compétences :

Marketing

Relationnel

Travail sur internet

Coaching Financier

Networking