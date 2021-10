La satisfaction et la fidélisation du client sont pour moi des indicateurs de performance forts, et bien évidemment générateur de chiffre daffaires et ce consolidés par une marge maitrisée.

Laction terrain renforce chaque jour mon sens du client et mes objectifs toujours atteints sont le moteur de mon développement commercial.

Et entourée par une équipe motivée, formée et fédérée, le métier de responsable commerciale prend alors tout sons sens.