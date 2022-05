Sandrine PARNOIS

BusiNext'Home est une plateforme qui connecte des entreprises recherchant des stagiaires/salariés, propriétaires ayant une chambre à louer à bas coût dans leur résidence principale à proximité de l’entreprise, et salariés ou stagiaires à la recherche d’un hébergement à proximité de leur entreprise où ils ont trouvé un travail. BusiNext'Home permet aussi de trouver un stage ou un emploi.



Grâce à « BusiNext'Home »,

- nous apportons une réponse concrète à la problématique de trajet (domicile souvent trop éloigné du travail, inflation du carburant, incidents sur les réseaux ferroviaires et routiers),

- nous supprimons un frein à l’emploi (souvent les CV sont mis de coté en raison de l’éloignement du domicile)

- nous répondons en partie à la crise du logement (logement difficile à trouver par manque de temps et/ou souvent très coûteux pour un jeune salarié débutant par exemple).

- nous pouvons garantir un complément de revenus aux particuliers



Grâce à ce réseau, chaque partie prenante est gagnante.



BusiNext'Home a reçu le prix de l'innovation logement par le Conseil Régional d’Île-de-France le 25 mai 2012 et la labellisation par le Conseil Général de Seine-et-Marne en novembre 2012



Vous avez une problématique de logement pour votre salarié ou étudiant, ou futur salarié/stagiaire, vous avez vous même une chambre à mettre à disposition, vous avez une connaissance dans l'un de ces 2 cas où vous même recherchez une chambre proche de votre lieu de travail, appelez nous au 06 19 78 59 95 ou contactez nous contact@businexthome.com.



Visitez notre site : businexthome.com



