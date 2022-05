Je suis assistante de direction bilingue anglais et je recherche un poste d'assistante en Essonnes ou dans le Morbihan (56).

J'ai 34 ans et j'ai l'expérience d'avoir travaillé dans des secteurs divers grâce à quoi j'ai une grande polyvalence.

je suis discrète et j'ai un très bon relationnel.



Mes compétences :

Microsoft Office

Secrétariat