Sandrine PUY

Bonjour,





J'ai découvert l’accompagnement médico-social il y a une vingtaine d’année. Dans le même temps, j’ai suivi une formation artistique technique dans le domaine du bois et de la peinture. J’ai réussi à lier tout au long de mon parcours professionnel ces deux domaines de prédilection. L’obtention de mon diplôme d’Educatrice Technique Spécialisée est une étape majeure pour répondre de manière adaptée aux besoins des personnes au centre du dispositif de prise en charge.



Forte de mes expériences variées auprès de différents publics, je souhaite vivement participer à la construction identitaire, sociale et professionnelle des personnes accompagnées. Et ce au moyen de projets pédagogiques faisant appel à divers supports techniques ainsi que la mise en valeur des actes de la vie quotidienne.



Merci



Mes compétences :

Maitrise Word. Notion d’anglais. Maitrise techniq