Sandrine RENAUD

STAR ENGINEERING est un centre de recherche privé agréé CIR et CII par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ainsi qu’une société de services en ingénierie avec plus de 20 ans d’expérience dans la maîtrise des risques industriels et la certification de systèmes complexes (Groupe AIS).

Nous disposons d’une forte expertise dans les domaines de l’Ingénierie, appliqués dans le cadre de l’environnement Aéronautique, Spatial, Militaire, Ferroviaire et Energie :



• Ingénierie Système,

• Assurance Qualité/Produit,

• Sûreté de Fonctionnement/Etude de sécurité

• Ingénierie de Maintenance/Soutien Logistique Intégré

• Ingénierie de Certification/Réglementation

• Formation Continue

• Assistance au recrutement



Nous travaillons avec différents types d’acteurs (Grand groupe, Pme, ETI et institutions publiques) et participons à de nombreux projets de recherche tout en permettant à nos clients de bénéficier du Crédit Impôt Recherche ou Innovation.



N'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à l'adresse suivante: rh@star-engineering.fr ou à nous contacter pour toute demande d'information.



Rendez-vous sur:Array



