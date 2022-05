Sandrine RIVALLANT

A l'écoute du marché dans le domaine du pilotage de flux logistique ou en amélioration continue. Je dispose d'un Master 2 en Droit, économie et gestion des entreprises spécialisé en managements des opérations de production.

J'ai travaillé pour de grand groupe Français et International dans la logistique en tant que responsable d'un magasin de stockage pharmaceutique ou en tant qu'améliorateur continue.:

Consciente que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement de ma maîtrise et de mes connaissances dans le domaine de la logistique, je me suis attachée à développer des qualités de communication, d'organisation et d'autonomie.