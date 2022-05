Sandrine ROMET

Enfin ! quelqu'un qui se mêle de vos affaires.



Je m’adresse à vous :

• professionnels de prestation de service intellectuel (consultants-formateurs, coachs, experts…)

• artisans et/ou artisans d’art

• professions libérales (art-thérapeutes, sportifs, paysagistes...)

• femmes et hommes d’affaires, parrticuliers,



Vous vous demandez comment gérer vos affaires courantes et vous avez besoin :

• de vous libérer du temps

• de vous consacrer davantage à vos activités personnelles ou professionnelles

• de gagner en productivité

• de répondre à un surcroît d’activité



Ne vous laissez plus voler votre énergie. Créons ensemble, un gain de temps clair et efficace. Par l'expérience, l'écoute et l’observation de votre quotidien, je vous aide à mettre en place des solutions concrètes et pragmatiques.



J’interviens à vos côtés dans une relation transparente :

• sur place* ou à distance

• sous forme d’accompagnement en 3 étapes : diagnostic, conseil et exécution



(*) inclus 20 km autour de Montpellier



Qu’allez-vous gagner à travailler avec moi ?

• une évidente tranquillité d’esprit

• une meilleure disponibilité pour vos proches

• une plus grande sérénité dans la gestion de vos affaires courantes

• une partenaire fiable à vos côtés



Site internet en cours de construction



Mes compétences :

Anglais

Chimie

Commercial

Communication

Développement durable

Hôtellerie

Management

Marketing