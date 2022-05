Sandrine RUSSIER GOETZ

Depuis 2001, j'exerce en qualité de psychologue dans un SSR (Soin de Suite et Réadaptation) lyonnais conventionné assurance maladie, certifié à la HAS (Haute Autorité de Santé) qui accueille un public d’adultes déficients visuels. Je propose des suivis psychologiques individuels et en groupe (parole et à médiation) dans le cadre d’une prise en charge rééducative globale.

Parallèlement, j'ai ouvert mon cabinet en indépendante (portage salarial) sur Crémieu (Isère) en septembre 2013. En , Je propose en accompagnement d'une écoute psychologique, un travail sur les dimensions corporelle et artistique afin de retrouver un équilibre global.



Mes compétences :

Psychologue