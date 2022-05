Sandrine SANCHEZ/TRIBOT-LASPIERE

Je suis négociatrice immobilière sur le secteur Nord de Toulouse, plus particulièrement sur L'Union/Saint Jean.

Je connais et affectionne tout particulièrement cet endroit très prisé.

La vente ou l'achat d'un bien étant une étape très importante dans une vie, je souhaite travailler d'une façon efficace, sérieuse, en privilégiant un service client de qualité.



Vous êtes vendeur:

Je vous assure une estimation au juste prix; une large diffusion du bien à vendre sur différents médias mais aussi auprès de commerçants locaux; un suivi régulier; des suggestions de mise en valeur de votre bien; un accompagnement lors de toutes les démarches administratives.



Vous êtes acheteur:

Je vous propose une écoute attentive avec une réelle compréhension de vos besoins; une aide dynamique; un suivi régulier; une proposition de devis, d'aménagement et contacts en cas d'éventuels travaux sur le bien à acheter; un accompagnement lors du montage financier et des démarches administratives.



Que vous soyez vendeur ou acheteur, mon objectif est de réaliser votre transaction dans les meilleurs délais d'une façon responsable au plus proche de vos préoccupations.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Négociation immobilière

Analyser écouter réfléchir agir

Analyse des besoins

Service client