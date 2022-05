Sandrine SENE

Actuellement responsable qualité au sein d'une entreprise importatrice et distributrice de marchandises à destination de la nutrition animale, consommation humaine et applications industrielles.



Principales missions: obtention et maintien des certifications, suivi de la réglementation, suivi de la qualité des produits, organisation générale, audits fournisseur en Europe à l'étranger (Chine principalement)...



Au sein d'une équipe de 3 personnes.







Décision de quitter au bout de 2 ans mon poste de responsable qualité chez Charpentier Primeurs occupé à temps partiel pour être à temps complet chez Millenis.





Formation de base agro-alimentaire.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Autonomie

International

Motivation

Organisation

Qualité

Reglementation

Rigueur