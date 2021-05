Sandrine TABACCHIONI

Naturopathe et Exploratrice du Soi, je vous accompagne de manière holistique sur votre chemin de santé et d’épanouissement. Je propose des consultations vous menant à la découverte de votre potentiel d’auto-guérison et ce de façon personnalisée permettant de visiter toutes les dimensions de l’être. Vous pouvez consulter mon site et me retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir plus en détails mes différentes pratiques et ma vision de la naturopathie : https://conscience-naturo.fr.