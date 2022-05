Sandrine TABOUROT

Travaillant depuis 4 ans dans le secteur de l'agriculture biologique et de la biodynamie par conviction, je souhaite continuer dans cet univers de la santé et du bien-être, nutrition, micro-nutrition, compléments alimentaires ; mettre à disposition ma double compétence marketing et commercial afin de contribuer au développement d'une entreprise innovante, impliquée dans une démarche responsable durable.



- Double compétence commercial et marketing

- Connaissance du marché des produits bio en France

- Expérience Grand Groupe & PME

- Expérience de la relation commerciale B to B et négociations commerciales en achat et vente

- Master 2 " Manager d'entreprise ou de centre de profit"

- Anglais



Mes compétences :

Category management

Vente

Marketing

Management

Grands comptes

Achats

Distribution