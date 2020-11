Sandrine TATARD

Embauchée depuis 19 ans au sein du Comité Social et Économique Chassis Brakes à Angers, je me vois confier de nombreuses responsabilités que j'assume en autonomie. C'est un poste de confiance.



Mes activités et mes interlocuteurs variant tous les jours, mon poste reste toujours intéressant et ne laisse aucune place à la routine.



Mes compétences :

Gestion administrative

Adaptabilité

Rigueur et méthode

Discrétion

Sens de l'écoute

Autonomie

Polyvalence

Communication

Comptabilité

Paie

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion de base de données

Prise de notes

Gestion des commandes

Gestion des stocks