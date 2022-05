Sandrine ZANCHI

Mon métier de dessinateur projeteur :



Depuis janvier 2012 dessinateur projeteur bureau d'études , spécialité étude et conseil en électricité

De juin 2011 à janvier 2012, dessinateur projeteur cabinet d'architecte spécialisé batiment de france

De sept.99 à mai 2011, Employée d’un bureau d’études spécialisé, VITI-VINICOLE – bâtiment industriel – particuliers.

Mon Profil :

•les matériaux et les techniques employés dans la construction

•les règlementations et les normes en vigueur

•logiciel AutoCAD

•d’une excellente perception de l’espace

•la géométrie en 3 D (logiciel Sketch Up)

•de la méthode et de la rigueur

•de la minutie et de la précision

•de la créativité

•du détail et du technique

* Tracé CFO CFA SSI

* schéma

* synoptique





Mon statut

-salarié bureau d'études depuis janvier 2012

-salarié cabinet d'architectes aube, CDI depuis juin 2011 à janvier 2012

- Salarié(e)de l’entreprise SAT MANAGER, CDI depuis septembre 1999 à mai 2011

- mon ancienneté dans le milieu du bâtiment : 7 mois dans un cabinet d'architecte, 12 ans dans le bureau d'étude SAT MANAGER (aube), 7 ans chez un maître d’œuvre (marne) et 2 mois chez un pavillonneur (marne REIMS)



Ma formation :

-BEP/CAP génie civil et bâtiment (59 Nord)

-Brevet de technicien COLLABORATEUR ARCHITECTE (51 REIMS)



Mes compétences :

Dossier technique

Étude de faisabilité de projets

Relevés BTP et exécution des plans graphique

Autocad

Tutrice éleve ingénieur bâtiment

Responsable projets viti vinicole

Permis de construire et toutes démarches admi

Dynamique

Sympathique

Trace CFO/CFA

SYNOPTIQUE SSI/DI/CFO/CFA...

SCHEMA ELECTRIQUE